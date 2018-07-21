Селюк: "Проект по продаже Смолова в Европу провалился"

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о шансах форварда "Краснодара" Федора Смолова попробовать свои силы в Европе.

"Проект по продаже Смолова в Европу провалился. Считаю, на Федора повлияли все эти басни про интерес мадридского "Реала", предложения в 50 миллионов евро и так далее. Нагнетание ожиданий его продажи сыграло плохую шутку со Смоловым. Он хотел как лучше и перегорел. Ему надо было думать не над тем, как продать себя получше, а просто играть в футбол", - цитирует Селюка Чемпионат.

Напомним, Селюк прокомментировал слухи о Головине. | soccernews.ru