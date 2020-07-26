Селюк прокомментировал новость о том, что Талалаев возглавил "Ахмат"

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Селюк прокомментировал новость о том, что Талалаев возглавил "Ахмат"

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу того, что Андрей Талалаев возглавил "Ахмат".

Напомним, 25 июля, тренер покинул "Крылья Советов". Нынешний специалист "Ахмата" Игорь Шалимов покинул клуб.

"Поздравляю Талалаева с подписанием трехлетнего контракта с "Ахматом". Знаю, что у него были предложения от нескольких клубов, включая "Урал". Также у меня была возможность пригласить его в один небольшой европейский клуб. Выбор Талалаевым "Ахмата" был практически предрешен, потому что это клуб с серьезными амбициями.

Желаю больших успехов Талалаеву в "Ахмате" и "Ахмату" с Талалаевым. Будем надеяться, что он задержится в "Ахмате" дольше, чем многие другие тренеры.

Думаю, что в следующем сезоне футбольный клуб "Ахмат" будет другим. Недавно УЕФА снял запрет на проведение матчей под своей эгидой в Грозном, и я желаю "Ахмату" как можно быстрее пробиться в еврокубки", - цитирует Селюка Sport24.

"Ахмат" завершил сезон РПЛ на 13 месте.

А еще: Талалаев согласовал контракт с "Ахматом"| http://soccernews.ru
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