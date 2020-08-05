Селюк прокомментировал переход Гогуа из ЦСКА в "Ротор"

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Селюк прокомментировал переход Гогуа из ЦСКА в "Ротор"

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу того, что его агент Седрик Гогуа стал игроком "Ротора" на правах аренды.

Ранее ЦСКА сообщил о том, что клуб арендовал игрока на сезон-2020/21 без права выкупа.

"Ситуация такая, что у Гогуа недостаточно игровой практики. Сейчас в аренде он может доказать и показать, что он классный футболист. Он поможет "Ротору". Хацкевич сам был центральным защитником, он в этом что-то да понимает. Он видит хорошие качества в Седрике. Доволен, что Гогуа пошёл в "Ротор", он поможет клубу с небольшим бюджетом сохранить прописку в РПЛ" - цитирует Селюка "Челси".

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