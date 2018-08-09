Селюк прокомментировал переход Смолова в "Локомотив"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход Фёдора Смолова из "Краснодара" в "Локомотив".

"То, что Смолов в десять раз лучше Эдера, сомнений нет. Не знаю, что там в цифрах, но хочу сказать, что у него через год контракт же кончался. Обычно клубы ждут, когда до истечения срока контракта остаётся полгода, чтобы бесплатно договориться и подписать с игроком соглашение. Если сейчас Фёдор подписан как свободный агент - это победа "Локомотива". Если же, как было написано в СМИ, за него заплатили 8-9-10 миллионов, то это победа Галицкого. Если взять с точки зрения рынка" - сказал Селюк.

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