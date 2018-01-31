Селюк прокомментировал слухи об интересе "Реала" к Паредесу

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о слухах про интерес "Реала" к хавбеку "Зенита" Леандро Паредесу.

"Информация о 35 миллионах евро от "Реала" за Паредеса - чистая ерунда. Даже слов не хватает описать такую ахинею. За такое надо к моральной и уголовной ответственности привлекать. Ну кто такое пускает? Какие за него 35 миллионов даёт "Реал"? Наверное, ещё ПСЖ 50 миллионов предлагает и "Манчестер Сити" 100. "Зениту" надо хотя бы 23 миллиона обратно за него получить" - приводят слова Селюка российские СМИ.

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