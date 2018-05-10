Селюк прокомментировал возможный переход Яя Туре в один из российских клубов

Агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал возможный переход своего клиента в один из российских клубов.

"Возможный трансфер Яя Туре в один из топ-клубов России? Я знаю, что "Зенит" его в принципе хотел, когда командой руководил еще Лучано Спаллетти. У Манчини он - вообще кумир. С Яя он многое выиграл, но в тот момент, когда "Зенит" его хотел, Туре подписывал новый контракт с "Манчестер Сити". Ему без разницы, у кого играть, даже если уйдет Манчини. Яя Туре - победитель, он выигрывает всегда.

Я бы назвал сейчас Яя Туре суперопытным футболистом. Что касается топовых клубов РФПЛ, посмотрим. Сам Туре может многим тренерам местных команд рассказать, как готовить команду, потому что Яя играл в "Барселоне" и в "МС" с топ-тренерами и игроками. Он - играющий тренер на поле топ-класса", - цитирует агента sport24.ru.

Напомним, Туре готов вернуться в "Барселону". | soccernews.ru