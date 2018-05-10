Селюк прокомментировал возможный переход Яя Туре в один из российских клубов

Теги яя туреманчестер ситидмитрий селюк

Селюк прокомментировал возможный переход Яя Туре в один из российских клубовАгент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал возможный переход своего клиента в один из российских клубов.

"Возможный трансфер Яя Туре в один из топ-клубов России? Я знаю, что "Зенит" его в принципе хотел, когда командой руководил еще Лучано Спаллетти. У Манчини он - вообще кумир. С Яя он многое выиграл, но в тот момент, когда "Зенит" его хотел, Туре подписывал новый контракт с "Манчестер Сити". Ему без разницы, у кого играть, даже если уйдет Манчини. Яя Туре - победитель, он выигрывает всегда.

Я бы назвал сейчас Яя Туре суперопытным футболистом. Что касается топовых клубов РФПЛ, посмотрим. Сам Туре может многим тренерам местных команд рассказать, как готовить команду, потому что Яя играл в "Барселоне" и в "МС" с топ-тренерами и игроками. Он - играющий тренер на поле топ-класса", - цитирует агента sport24.ru.

Напомним, Туре готов вернуться в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018

Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов