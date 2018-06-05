Селюк прокомментировал заявление Яя Туре о расизме Гвардиолы

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Селюк прокомментировал заявление Яя Туре о расизме Гвардиолы

Дмитрий Селюк, агент известного ивуарийского полузащитника Яя Туре, прокомментировал заявление своего клиента о расизме главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

"Яя знает Гвардиолу как никто другой. Он работал с ним как в "Барселоне", так и в "Манчестер Сити". При всём желании, ничего хорошего о человеческих качествах Гвардиолы сказать нельзя. Можно начать уже с того, что он пришёл в "Манчестер Сити" мерзким методом. О переходе было объявлено в то время, когда у руля команды ещё был Пеллегрини, его коллега по тренерскому цеху. Причём, "Манчестер Сити" тогда уверенно выступал во всех турнирах, в которых принимал участие. Гвардиола боялся, что Пеллегрини в том сезоне победит в чемпионате и других турнирах, как это сделал перед его приходом в "Баварию" Хайнкес, выигравший всё, что можно. И что не смог повторить Гвардиола, находясь последующие три года у руля лучшего немецкого клуба, который и без Гвардиолы опять лидирует и побеждает. Если в "Баварию" назначить мою бабушку, команда всё равно станет чемпионом. Завидное постоянство выбора Гвардиолы: прийти в клуб с огромным бюджетом, который и без него всё время становится чемпионом. Ещё раз: поступок Гвардиолы по отношению к Пеллегрини, который в том году дошёл до полуфинала Лиги Чемпионов, был мерзким. Но таких поступков у Гвардиолы много.

Что касается Яя Туре. Ещё в "Барселоне" у них с Гвардиолой начались трения. Так же, как у Это’О, Ибрагимовича и многих других футболистов. Гвардиола, кроме каталонцев, чей знак носит на груди, не любит ни одну национальность. Но в этом нет ничего зазорного. Если он любит Каталонию, а других ненавидит, то не надо заискивать и перед шейхами. Когда Яя переходил в "Манчестер Сити", Гвардиола ему говорил, что он идёт непонятно куда и непонятно к кому. Не хочу и не буду называть руководителей клуба эпитетами, которые он использовал. Если шейх Мансур и президент клуба Халдун думают, что Гвардиола их любит, они глубоко заблуждаются. Он пришёл в клуб, чтобы из арабских миллиардеров сделать миллионеров" - сказал Селюк.

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