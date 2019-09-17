Селюк: "Рад, что Киркоров перевел своего сына в академию ЦСКА из этого мыльного пузыря под названием академия "Барселоны" в Москве"

Теги цска москвадмитрий селюк

Селюк: "Рад, что Киркоров перевел своего сына в академию ЦСКА из этого мыльного пузыря под названием академия "Барселоны" в Москве"

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход сына Филиппа Киркорова Мартина в академию ЦСКА.

"Мы уже давно дружим с Киркоровым. Его сын Мартин очень сильно любит футбол и только о нем и думает. Летом мы встречались в Монако и я смог убедить Филиппа, что ЦСКА - очень серьезный клуб, где из его сына воспитают отличного игрока и настоящего мужчину.

Рад, что Киркоров прислушался ко мне и перевел своего сына в академию ЦСКА из этого мыльного пузыря под названием академия "Барселоны" в Москве. У Мартина есть все шансы затмить своего отца. Они сделали верный выбор", - заявил Селюк.

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