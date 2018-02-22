Селюк раскритиковал Мусу

Футбольный агент Дмитрий Селюк обрушился с критикой в адрес игры форварда Ахмеда Мусы после победы ЦСКА в Москве над "Црвеной Звездой" (1:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Муса приехал реанимироваться после "Лестера" в ЦСКА, но, судя по его игре, ему пора к Оланаре в "Амкар". Ещё кто-то что-то говорил про Траоре. Вряд ли Муса забьёт 6 мячей за полгода, как Ласина, несмотря на то что он адаптирован к ЦСКА", — сказал он.

Напомним, что первая игра между командами завершилась со счетом 0:0. | http://soccernews.ru