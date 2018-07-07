Селюк раскритиковал сборную Швеции

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк подверг критике сборную Швеции после поражения скандинавов от Англии в четвертьфинале ЧМ-2018.

"У шведов лучше получается в хоккей. В футболе просто никакие. Лучше бы играли итальянцы" - написал Селюк в своём твиттере.

Напомним, что именно сборная Швеции не пустила Италию на текущий мундиаль, обыграв "Скуадру Адзурру" в стыковых матчах отборочного раунда. | http://soccernews.ru