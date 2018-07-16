Селюк раскритиковал трансфер Эдера в "Локомотив"

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Селюк раскритиковал трансфер Эдера в "Локомотив"

Известный Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал трансфер португальского форварда Эдера Маседу из "Лилля" в "Локомотив".

"Полный позор. Чемпион страны усиливается на Лигу Чемпионов футболистом, который забил 4 мяча за сезон. Очередная коррумпированная схема. Эдера даже бесплатно не хочет ни один клуб Франции. Только не вспоминайте случайный гол двухлетней давности французам" - написал Селюк в твиттере.

По некоторым данным, "железнодорожники" заплатили за 30-летнего Эдера 1 миллион евро.

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