Селюк рассказал об Андрее Лосюке, которого Сёмин назвал теневым спортивным директором "Локомотива"

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Селюк рассказал об Андрее Лосюке, которого Сёмин назвал теневым спортивным директором "Локомотива"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о скауте "Локомотива" Андрее Лосюке, чьи полномочия, по словам экс-тренера "железнодорожников" Юрия Сёмина, гораздо шире.

"Понимаю, о ком речь. Он действительно где-то когда-то и обои продавал. Потом Лосюк представлял компанию Wyscout в Восточной Европе. Но оттуда его выгнали. Когда он там работал, мягко выражаясь, воровал у своей же компании. Например, пакет услуг для клуба стоил 10 тысяч. А Лосюк предлагал за 4-5 тысяч. Потом его на этом подловили. Эта информация из достоверных источников. Лосюк говорил, что у него хорошие связи в России - и в обход Wyscout проворачивал свои делишки, что называется, на доверии. Тем же самым он, кстати, сейчас занимается в "Локомотиве". Лосюк полгода работал в "Ахмате" переводчиком, и оттуда его тоже выгнали. Я разговаривал с руководителями "Ахмата". Лосюк проявил себя очень непрофессионально. Получается, там он переводчик, тут - агроном. И отовсюду человека выгоняют. Печально", - сказал Селюк.

Ранее Сёмин назвал Лосюка неофициальным спортивным директором "Локо", который утверждает списки потенциальных новичков. Это, среди прочего, стало поводом для конфликта тренера с руководством клуба.

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