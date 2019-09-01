Селюк рассказал, почему не состоялся трансфер Аршавина в "Барселону"

Футбольный агент Дмитрий Селюк в программе "Инсайдеры" рассказал, почему в свое время не состоялся трансфер экс-игрока "Зенита" Андрея Аршавина в "Барселону".

Напомним, футболист с 2009 по 2013 год выступал в лондонском "Арсенале".

"Я договорился о переходе Аршавина в "Барселону". Общался с Андреем тогда и передал трубку президенту "Барселоны". Тот ему все предложил.

Почему не состоялся трансфер? "Барса" оплатила 15 миллионов евро, но цена не стала принципиальной. Для "Зенита" не было важно - 15 ли это миллионов от каталонцев или 18 от "Арсенала". Это небольшая разница.

Я вот помню, что у него на тренировках всегда была шапочка "Барселоны". Он всегда мечтал играть за эту команду. Я договорился, что его купят за 15 миллионов. Лапорте тогда даже общался с Медведевым. Однако в конечном итоге трансфер не сложился", - рассказал Селюк.

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