Селюк рассказал, почему не состоялся трансфер Аршавина в "Барселону"

Теги андрей аршавинбарселонатрансферызенит санкт-петербург

Селюк рассказал, почему не состоялся трансфер Аршавина в "Барселону"

Футбольный агент Дмитрий Селюк в программе "Инсайдеры" рассказал, почему в свое время не состоялся трансфер экс-игрока "Зенита" Андрея Аршавина в "Барселону".

Напомним, футболист с 2009 по 2013 год выступал в лондонском "Арсенале".

"Я договорился о переходе Аршавина в "Барселону". Общался с Андреем тогда и передал трубку президенту "Барселоны". Тот ему все предложил.

Почему не состоялся трансфер? "Барса" оплатила 15 миллионов евро, но цена не стала принципиальной. Для "Зенита" не было важно - 15 ли это миллионов от каталонцев или 18 от "Арсенала". Это небольшая разница.

Я вот помню, что у него на тренировках всегда была шапочка "Барселоны". Он всегда мечтал играть за эту команду. Я договорился, что его купят за 15 миллионов. Лапорте тогда даже общался с Медведевым. Однако в конечном итоге трансфер не сложился", - рассказал Селюк.

А еще: Селюк назвал самого талантливого российского футболиста| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Алекс Крал перешел в "Спартак"

СМИ: Алекс Крал перешел в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов