Селюк: "Считаю смену тренера в "Тамбове" правильной и своевременной"

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Селюк: "Считаю смену тренера в "Тамбове" правильной и своевременной"

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что думает о смене тренера "Тамбова". Об этом сообщает Sport24.

Напомним, сегодня пост главного тренера тамбовской команды занял Алексанло Григорян, сменив Мураьта Исакова. 

"Считаю смену тренера в "Тамбове" правильной и своевременной. Даже думаю, что немного затянули. Надо уже начинать готовить команду к Премьер-лиге. Считаю, что Григорян с этим справится, кто бы что ни говорил про него", - сказал Селюк.

"Тамбов" занимает 1 место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 62 балла.

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