Селюк шокирован ценой новичка "Рубина" Игнатьева
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о трансферной стоимости нового форварда "Рубина" Ивана Игнатьева, который перебрался из "Краснодара" за 7 миллионов евро.
"Мягко говоря, я в шоке от таких цен на трансферы. Когда за Игнатьева, который иногда выходил на поле, платят семь миллионов евро, это очень много. Но значит, это кому-нибудь нужно. Всё это происходит из-за лимита на легионеров. Если его убрать, таких сделок и таких зарплат в российском футболе уже не будет. Тогда большие деньги станет получать только тот, кто это реально заслуживает. За сохранение лимита ратуют только те, кто с этого что-то имеет.
В целом же от перехода Игнатьева, наверное, больше выиграет не клуб, а сам футболист. Ему это было нужнее, чем "Рубину". В казанском клубе грамотное руководство, хороший тренер, и они на правильном пути", - сказал Селюк.
Игнатьев является воспитанником "Краснодара", за основу дебютировал в июле 2017 года, в его активе 54 матча, 17 голов и 5 ассистов.
С "Рубином" 21-летний нападающий заключил контракт до лета 2024 года.
Не пропустите: Источник: "Игнатьев рискует стать вторым Милевским. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Стала известна степень серьёзности травмы Магуайра
-
Суарес: "Вальверде не виноват в поражении от "Атлетико"
-
"Аталанта" договорилась об аренде защитника "Милана"
-
Ансу Фати стал рекордсменом Суперкубка Испании
-
"Милан" отклонил два предложения "Тоттенхэма" по Пентеку
-
Агент Шкурина: "Решение о переходе в ЦСКА было принято очень быстро"
-
Симеоне прокомментировал победу над "Барселоной"
-
Селюк шокирован ценой новичка "Рубина" Игнатьева
-
Месси: "Я верю в Вальверде"
-
Главные новости дня: 9 января
-
"Торино" пробился в четвертьфинал Кубка Италии
-
Вальверде прокомментировал поражение от "Атлетико"
-
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка французской лиги
-
"Зенит" не будет требовать от второй команды выхода в ФНЛ
-
1
"Барселона" может уволить Вальверде
-
"Атлетико" установил рекорд в матчах с "Барселоной" при Симеоне
-
"Краснодар" нацелился на защитника "Сантоса"
-
Форвард "Спартака" Ларссон травмировался в матче сборной Швеции
-
Месси - лидер по голам в ворота "Атлетико"
-
3
"Атлетико" вырвал победу над "Барселоной" и вышел в финал Суперкубка Испании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15