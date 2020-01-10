Селюк шокирован ценой новичка "Рубина" Игнатьева

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о трансферной стоимости нового форварда "Рубина" Ивана Игнатьева, который перебрался из "Краснодара" за 7 миллионов евро.

"Мягко говоря, я в шоке от таких цен на трансферы. Когда за Игнатьева, который иногда выходил на поле, платят семь миллионов евро, это очень много. Но значит, это кому-нибудь нужно. Всё это происходит из-за лимита на легионеров. Если его убрать, таких сделок и таких зарплат в российском футболе уже не будет. Тогда большие деньги станет получать только тот, кто это реально заслуживает. За сохранение лимита ратуют только те, кто с этого что-то имеет.

В целом же от перехода Игнатьева, наверное, больше выиграет не клуб, а сам футболист. Ему это было нужнее, чем "Рубину". В казанском клубе грамотное руководство, хороший тренер, и они на правильном пути", - сказал Селюк.

Игнатьев является воспитанником "Краснодара", за основу дебютировал в июле 2017 года, в его активе 54 матча, 17 голов и 5 ассистов.

С "Рубином" 21-летний нападающий заключил контракт до лета 2024 года.

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