Селюк: "Скоро в "Локомотиве" будут футболисты по возрасту старше Сёмина"

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о трансферной политике "Локомотива".

"В "Локомотиве" нет молодых игроков, на которых можно заработать. Также они не могут на трансферном рынке найти хороших футболистов. Знаете почему? Они просто не умеют искать. Вы только вот посмотрите, кого они подписывают. Купили Эдера, который не был востребован в "Лилле", а этот клуб занимал 17-е место в французской Лиге 1. Однако "Локомотив" умудрился за него ещё заплатить деньги.

Есть ещё толстячок Фарфанчик, которого Сёмин возродил. Так вот, с этим 34-летним игроком подписывается контракт ещё на 2 года. Плюс хотят купить Хёведеса за 5 миллионов евро, а ему ведь тоже за 30 лет. Я живу в Европе. Так вся Европа смеётся над ними. Скоро в команде будут футболисты по возрасту старше Сёмина" - приводят слова Селюка российские СМИ.

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