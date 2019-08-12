Селюк: "Сомневаюсь, что "Зениту" когда-то удастся отбить вложенные в Малкома 40 миллионов евро"
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о трансфере бразильского вингера Малкома из "Барселоны" в "Зенит".
"Малком, конечно, лучше всех тех, кто ушёл из команды в последние месяцы, но при этом за него явно переплатили. Сомневаюсь, что "Зениту" когда-то удастся отбить на продаже бразильца вложенные 40 миллионов евро. С другой стороны, клуб потратил не меньше на всех тех игроков, которые этим летом массово перешли из их команды в "Сочи". Ещё меня очень удивляет, что российские клубы не ищут игроков, которые идут в гору, а покупают футболистов за 20–40 миллионов евро", - сказал Селюк.
Напомним, что "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
22-летний футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года.
Бразилец выходил на замену в матчах с "Краснодаром" и "Динамо", результативными действиями не отличался.
Не пропустите: "Зенит" опубликовал полное видео инцидента, связанного с Малкомом. | http://soccernews.ru
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|2
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|5
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|Краснодар
|5
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|Ростов
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|Урал
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|7
|9
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|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
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|Уфа
|5
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|14
|Крылья Советов
|4
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|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
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