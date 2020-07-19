Селюк: "Сотрудничество "Спартака" и «Химок" стало бы суперпроектом"
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу информации о том, что "Спартак" готов финансово помочь "Химкам", чтобы команда выступала в РПЛ.
"За последние дни на эту тему было сказано немало, но большинство высказываний в конечном итоге не приоткрыли картину реальности. Попытаюсь объяснить, чтобы всем было все понятно, вне зависимости от того, станет ли "Спартак" это делать или нет.
Не надо спрашивать у Федуна и Газизова, готовы ли они помочь "Химкам". В случае утвердительного ответа они сами себя подпишут на нарушение норм ФИФА. Газизов не сможет использовать в таком ключе даже "Уфу", из которой он пришел в "Спартак", так как это незаконно. Если это будет делаться, то завуалированно. Поэтому логично иметь дружественные "Химки". Это делается через определенные фирмы, которые могут спонсировать "Химки". Это может быть кто угодно. Например, какие-либо фирмы, которые работают с руководством Подмосковья.
Если какая-либо фирма будет работать с областью на сумму, эквивалентной содержанию «Химок», а клуб будет иметь сотрудничество и возможность обмена футболистами с тем же «Спартаком», это даст огромный положительный результат. Я считаю, что с точки зрения бизнеса это суперпроект", - сказал агент.
Ранее "Химки" исключили возможное сотрудничество со "Спартаком".
Не пропустите: Представитель Федуна опроверг переговоры с "Химками" о финансовой помощи. | http://soccernews.ru
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