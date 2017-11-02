Селюк: "Судя по сообщениям, все топ-клубы просто без ума от РФПЛ "

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Селюк: "Судя по сообщениям, все топ-клубы просто без ума от РФПЛ "Известный агент Дмитрий Селюк высказался об интересе каталонской "Барселоны" к полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину.

"Скауты больших клубов присутствуют на многих играх. Сейчас написали про Головина, потом напишут, что приезжали на игру "Спартака". Видимо, всем топ-клубам очень нравится российский футбол и российские игроки. Судя по сообщениям, все просто без ума от РФПЛ. Но на самом деле это выглядит смешно. Видимо, вся "Барселона" разъехалась смотреть только российские команды", - цитирует Селюка чемпионат.com.

Напомним, представитель "Барселоны" следил за матчем "Спартака" против "Севильи". | soccernews.ru

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