Селюк: "Только "Спартак" может взять Кокорина, они же взяли Ерёменко после кокаина"

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Селюк: "Только "Спартак" может взять Кокорина, они же взяли Ерёменко после кокаина"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о будущем форварда "Зенита" Александра Кокорина, который находится под следствием за избиение нескольких человек.

"Всем, кто говорит в защиту Кокорина и Мамаева, я скажу следующее: если бы в том кафе сидела их жена, сестра, отец пожилой. Мой отец умер, к сожалению, но если бы он сидел там, то обязательно сделал бы этим дегенератам замечание. Поверьте мне, я бы им сам лично устроил суд Линча, они бы молили о том, чтобы сидеть в тюрьме пожизненно. Думаю, накажут жёстко и в назидание. Хотя, может быть, для них это будет жестковато. Ну, а если их ещё и дисквалифицируют на три или даже на два года, то получается, что Кокорин вернётся в большой футбол почти в 30. Кто его после этого возьмёт? Разве только "Спартак". Он же взял Ерёменко после кокаина" - сказал Селюк.

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