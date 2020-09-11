Селюк: "Туре не предлагал себя "Специи". Это фейковая новость"

Агент Дмитрий Селюк опроверг информацию о том, что экс-игрок "Ман Сити" и "Барселоны" Яя Туре продолжит карьеру в "Специи".

"Это фейковая новость. Туре не предлагал никому себя, тем более в "Специю". Видимо, кто то делает такие новости для того, чтобы привлечь внимание на свои сайты.

Возможно, для некоторых российских футболистов это считалось бы за честь, но не для Яя. В данном случае это фейк", - заключил Селюк.

Последней командой, в которой играл Туре был китайский "Циндао Хайню", с которым он подписал контракт летом 2019 года.

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