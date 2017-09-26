Селюк: "У "Спартака" просто некому забивать"

Теги спартак москва

Селюк: "У "Спартака" просто некому забивать"Известный агент Дмитрий Селюк считает, что в нынешнем составе "Спартака" нет футболистов, способных забивать голы.

Об этом он заявил перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который состоится сегодня, 26 сентября.

"У "Спартака" просто некому забивать. Единственные, кто мог, - Промес и Зе Луиш – травмированы. Хваленый Луиз Адриану забивает только с пенальти. Он не борется и не цепляется за мячи - привык, что все играют на него и дают мяч точно в ноги, но в "Спартаке" так не получается. Бразилец больше ругается и провоцирует соперников, чем делает что-то полезное. Хотя, возможно, Адриану будет проще играть с более топовой командой, такой как "Ливерпуль". Но в целом команде с подобными кадровыми проблемами очень сложно рассчитывать на положительный результат", - сказал он.

Читайте: Москва в ожидании большого футбола: "Спартак" ждет в гости "Ливерпуль" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Второе испытание армейцев: ЦСКА принимает "Манчестер Юнайтед"

Второе испытание армейцев: ЦСКА принимает "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 11 27
2 Локомотив Москва 11 23
3 Краснодар 11 21
4 ЦСКА Москва 11 20
5 Ахмат 11 17
6 Ростов 11 16
7 Урал 11 16
8 Спартак Москва 11 14
9 Рубин 11 14
10 Уфа 11 13
11 Амкар 11 11
12 Арсенал Тула 11 11
13 Динамо Москва 11 10
14 Тосно 11 9
15 СКА Хабаровск 11 8
16 Анжи 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов