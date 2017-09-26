Селюк: "У "Спартака" просто некому забивать"
Известный агент Дмитрий Селюк считает, что в нынешнем составе "Спартака" нет футболистов, способных забивать голы.
Об этом он заявил перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который состоится сегодня, 26 сентября.
"У "Спартака" просто некому забивать. Единственные, кто мог, - Промес и Зе Луиш – травмированы. Хваленый Луиз Адриану забивает только с пенальти. Он не борется и не цепляется за мячи - привык, что все играют на него и дают мяч точно в ноги, но в "Спартаке" так не получается. Бразилец больше ругается и провоцирует соперников, чем делает что-то полезное. Хотя, возможно, Адриану будет проще играть с более топовой командой, такой как "Ливерпуль". Но в целом команде с подобными кадровыми проблемами очень сложно рассчитывать на положительный результат", - сказал он.
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