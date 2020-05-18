Селюк: "Уткин оскорбляет не только Сёмина, но и весь тренерский цех России"

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова блогера Василия Уткина, который заявил, что место Юрия Семина - на пенсии.



Напомним, "Локомотив" отказался продлевать контракт с 73-летним специалистом.



"Если Василий является генератором, то за прошедшее время мы видим очень много мнений. Первое - болельщиков, футбольной общественности, руководителей разного ранга. И все сходятся в одном - "Локомотив" делает большую ошибку, что они руководствуются абсолютно не результатом, а какими-то другими интересами. Второе - "Локомотив" сегодня на втором месте. То есть, с точки зрения того, что Сёмин ушёл в прошлое, я с этим полностью не согласен. Василий этим оскорбляет не только Сёмина, но и весь тренерский цех в России. Ещё раз: Сёмин, ушедший в прошлое, сегодня на втором месте. А все остальные - гораздо ниже в турнирной таблице. Также Сёмин - самый титулованный тренер за последние три года. Третье - если Сёмину ставить в укор, что "Локо" не вышел в весеннюю стадию, то и "Зенит", получается, не вышел тоже. И ЦСКА. И "Краснодар". У Сёмина в группе были такие команды, как "Ювентус" и мадридский "Атлетико", обыгравший "Ливерпуль". Если за это журить Сёмина, то что тогда говорить про тренеров других российский клубов, которые играют в группах с "Лудогорцем" и "Ференцварошем"? Что, тоже убирать их будем, молодых?

Далее: я специально смотрел и хотел найти мнение, чтобы кто-то был против Сёмина. Его с днём рождения поздравил даже президент киевского "Динамо" Игорь Суркис с Украины. И последнее - ещё раз о болельщиках. Любая статья, которая направлена против Сёмина, вызывает полное отторжение. Болельщики "Локомотива" поддерживают Юрия Павловича, они отправляли петицию Белозёрову, подписанную кучей лиц", - сказал Селюк в ходе дебатов с Уткиным, опубликованных на YouTube-канале корреспондента Дмитрия Егорова.

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