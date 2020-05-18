Селюк: "Уткин оскорбляет не только Сёмина, но и весь тренерский цех России"
Агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова блогера Василия Уткина, который заявил, что место Юрия Семина - на пенсии.
Напомним, "Локомотив" отказался продлевать контракт с 73-летним специалистом.
"Если Василий является генератором, то за прошедшее время мы видим очень много мнений. Первое - болельщиков, футбольной общественности, руководителей разного ранга. И все сходятся в одном - "Локомотив" делает большую ошибку, что они руководствуются абсолютно не результатом, а какими-то другими интересами. Второе - "Локомотив" сегодня на втором месте. То есть, с точки зрения того, что Сёмин ушёл в прошлое, я с этим полностью не согласен. Василий этим оскорбляет не только Сёмина, но и весь тренерский цех в России. Ещё раз: Сёмин, ушедший в прошлое, сегодня на втором месте. А все остальные - гораздо ниже в турнирной таблице. Также Сёмин - самый титулованный тренер за последние три года. Третье - если Сёмину ставить в укор, что "Локо" не вышел в весеннюю стадию, то и "Зенит", получается, не вышел тоже. И ЦСКА. И "Краснодар". У Сёмина в группе были такие команды, как "Ювентус" и мадридский "Атлетико", обыгравший "Ливерпуль". Если за это журить Сёмина, то что тогда говорить про тренеров других российский клубов, которые играют в группах с "Лудогорцем" и "Ференцварошем"? Что, тоже убирать их будем, молодых?
Далее: я специально смотрел и хотел найти мнение, чтобы кто-то был против Сёмина. Его с днём рождения поздравил даже президент киевского "Динамо" Игорь Суркис с Украины. И последнее - ещё раз о болельщиках. Любая статья, которая направлена против Сёмина, вызывает полное отторжение. Болельщики "Локомотива" поддерживают Юрия Павловича, они отправляли петицию Белозёрову, подписанную кучей лиц", - сказал Селюк в ходе дебатов с Уткиным, опубликованных на YouTube-канале корреспондента Дмитрия Егорова.
Не пропустите: Федун поблагодарил футболистов "Спартака" за поддержку. | http://soccernews.ru
главное
-
Все клубы АПЛ проголосовали за возобновление тренировочной деятельности с 19 мая
-
Стало известно, когда начнется следующий сезон РПЛ
-
"Ювентус" готов продлить контракт с Дибалой до 2025 года
-
Защитник "Рубина" Плиев заразился коронавирусом. Это второй случай в РПЛ
-
"Барселона" не планирует возмещать потерянные деньги владельцам сезонных абонементов
Лента новостей
-
Головин в анкете назвал любимыми российскими клубами ЦСКА и "Зенит"
-
Все клубы АПЛ проголосовали за возобновление тренировочной деятельности с 19 мая
-
Селюк: "Уткин оскорбляет не только Сёмина, но и весь тренерский цех России"
-
Стало известно, почему переговоры между Семаком и "Зенитом" затянулись
-
Игрок "Спартака" Понсе пожелал скорейшего выздоровления Федуну
-
Стало известно, когда начнется следующий сезон РПЛ
-
Депутат Лебедев - о коронавирусе в РПЛ: "Два игрока на весь чемпионат - несерьезная цифра"
-
Игрок "Фиорентины" рассказал, что два месяца был заражен коронавирусом, не зная об этом
-
2
Уткин заявил, что место Семина - на пенсии
-
Гендиректор "Рубина" высказался о заболевшем коронавирусом Плиеве
-
Уткин прокомментировал второй случай заражения коронавирусом
-
"Селтик" признан чемпионом Шотландии, сезон досрочно завершен
-
"Ювентус" готов продлить контракт с Дибалой до 2025 года
-
Защитник "Рубина" Плиев заразился коронавирусом. Это второй случай в РПЛ
-
3
"Барселона" не планирует возмещать потерянные деньги владельцам сезонных абонементов
-
Стало известно, на какой срок будет рассчитан контракт Семака с "Зенитом"
-
Вагнер Лав рассказал о своём отношении к президенту ЦСКА Гинеру
-
Тихонов отреагировал на решение "Спартака" выкупить Соболева
-
Селюк: "Василий Уткин связан с руководством "Локомотива"
-
"Реал" запланировал на 2021 год создание нового атакующего трио
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20