Селюк: "Уверен, "Сельта" Смолова выкупать не будет"

Агент Дмитрий Селюк сделал обращение к журналисту Василию Уткину по поводу нападающего "Сельты" Федора Смолова.

"Василий, сегодня вашего любимчика Федьку выпустили только на 10 минут. После выхода этого счастливчика "Сельта" пропустила гол и проиграла.

Уверен, Сельта" его выкупать не будет. Отправится в "Уфу", и то Евсеев вряд ли возьмет", - написал Селюк в своем твиттере.

Напомним, что "Сельта" обладает правом выкупа игрока "Локомотива" за 6 миллионов евро. За испанский клуб Смолов провел 7 игр и забил один гол.

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