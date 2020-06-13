Селюк: "Уверен, "Сельта" Смолова выкупать не будет"

Теги федор смоловсельта вигодмитрий селюквасилий уткин

Селюк: "Уверен, "Сельта" Смолова выкупать не будет"

Агент Дмитрий Селюк сделал обращение к журналисту Василию Уткину по поводу нападающего "Сельты" Федора Смолова.

"Василий, сегодня вашего любимчика Федьку выпустили только на 10 минут. После выхода этого счастливчика "Сельта" пропустила гол и проиграла.

Уверен, Сельта" его выкупать не будет. Отправится в "Уфу", и то Евсеев вряд ли возьмет", - написал Селюк в своем твиттере.

Напомним, что "Сельта" обладает правом выкупа игрока "Локомотива" за 6 миллионов евро. За испанский клуб Смолов провел 7 игр и забил один гол.

Читайте также: Диего Форлан оценил перспективы Смолова в "Сельте". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 13 июня

Главные новости дня: 13 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов