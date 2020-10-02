Селюк уверен в неудачном выступлении "Локомотива" на групповом этапе ЛЧ

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что "Локомотиву" не удастся хорошо выступить на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Вчера, 1 октября, состоялась жеребьевка, по итогам которой выяснилось, что "железнодорожники" сыграют с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом".

"Ни одной игры "Локомотив" не выиграет. Может, дома ничью с "Зальцбургом" зацепит. Все-таки у австрийцев в основном играют молодые ребята. Это посыл российским клубам, которые смотрят игроков за 30 лет. Если брать молодые таланты, вы будете успешно выступать и зарабатывать, а не воровать из бюджета. Другой пример - "Динамо" Киев. И играют в Лиге чемпионов, и заработали, и средний возраст - менее 25 лет. А в России боятся ставить молодых, и играют футболисты, которые ползарплаты отдают.

Кикнадзе мотивировал непродление контракта с Семиным тем, что "Локо" плохо играл с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером". Посмотрим, как команда выступит с нынешними соперниками. С "Атлетико" они прямо неразлучны, но это будут их заключительные встречи, ведь в ближайшие годы "Локомотив" в Лигу чемпионов больше не будет попадать", - цитирует Селюка "ВсеПроСпорт".

Первый тур групповой стадии Лиги чемпионов пройдет 20 - 21 октября.

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