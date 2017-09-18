Селюк: "В "Спартаке" нет единства между тренером и футболистами"

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации, которая сложилась между игроками и тренерским штабом московского "Спартака".

"В "Спартаке" сейчас нет единства между тренером и командой. Игра с "Марибором" многое показала. Случайная замена Промеса - показательна. Вчера мы увидели, как команда-чемпион, выигрывая 2:0 у аутсайдера и находясь в большинстве, в конечном итоге получает ничью. После этого матча Каррера, на вопрос журналиста о том, что происходит, заявил: спросите у футболистов. Такого еще не видел! Если Каррера сам не понимает, что происходит, он должен сам написать заявление об уходе", - цитирует Селюка СЭ.

Напомним, заместитель председателя совета директоров "Спартака" исключил конфликт тренера с игроками. | soccernews.ru