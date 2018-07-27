Селюк: "Васильев будет протаскивать Головина в состав "Монако"

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Селюк: "Васильев будет протаскивать Головина в состав "Монако"Известный агент Дмитрий Селюк высказался по трансферу полузащитника московского ЦСКА Александра Головина в "Монако".

"Головин на 100% будет иметь игровую практику, уж очень много Васильев на эту тему говорит. Где-то внутри клуба у Васильева будет ответственность за Головина и будет того протаскивать. Французский чемпионат не такой сильный, мы это видели по матчам "Локомотива" с "Ниццей" в Лиге Европы. Со стороны Головина перейти в "Монако" - правильное решение. Многие говорят про "Челси", но будем откровенны - если бы "Челси" очень захотел, то он взял бы Головина. Не надо принижать возможности "Челси".

"Монако" - хороший вариант, чтобы не вернуться через год бесплатно в аренду обратно, как было с Мусой и Думбия. Не надо гнаться за большими названиями, нужно плавно перейти. "Монако" для Головина - супервариант. Он уже готов играть на уровне высшей лиги Франции. Условия тоже шикарные - хозяин Рыболовлев, опекать будет Васильев. Вообще тяжело протиснуться в "Монако" тому, кто не француз или не португалец, но тут ему будет проще.

Васильев не захочет, чтобы его закидали гнилыми помидорами и будет всячески опекать Головина. Не удивлюсь, если через год-два он перейдет в английский или испанский чемпионат. Был бы супервариант, если бы он перешел в "Аякс". Голландский чемпионат даже лучше французского был бы для Головина. Так или иначе, он - молодец, что взял и пошел, а не как Смолов. Уверен, что у Головина все получится. Я как раз - сейчас в Монако, тут каждый второй - россиянин, так что это и хороший пиар-ход - болельщиков у клуба прибавится", - цитирует Селюка sport24.ru.

Напомним,  Головин стал самым дорогим исходящим трансфером в истории ЦСКА. | soccernews.ru

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