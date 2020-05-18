Селюк: "Василий Уткин связан с руководством "Локомотива"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что журналист и видеоблогер Василий Уткин связан с руководителями московского "Локомотива".

"Дело в том, что многие журналисты, некоторые люди, связаны с футболом и "Локомотивом", некоторые бизнесы связаны с "Локомотивом". Человеку, который пересекается по определённым вещам с "Локомотивом", сложно ругать клуб, показывая объективную ситуацию. Почему? Потому что его могут лишить определённых привилегий. Василий просто постарается защищать Кикнадзе и совет директоров", - сказал Селюк.

Ранее Уткин неоднократно высказывался об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера "Локомотива", отмечая, что ему понятно решение совета директоров клуба не продлевать контракт с 73-летним специалистом.

Селюк, в свою очередь, активно критикует руководство "железнодорожников" из-за расставания с легендарным наставником, который, по мнению агента, мешал отдельным людям грабить "Локо".

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