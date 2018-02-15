Селюк: "Возьмите Яя Туре в "Зенит", Манчини хорошо его знает"

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Селюк: "Возьмите Яя Туре в "Зенит", Манчини хорошо его знает"

Агент ивуарийского полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк считает, что его клиент мог бы перейти в "Зенит".

"Туре через пару месяцев он прибавит себе в копилку еще трофеев. Давайте его в "Зенит" на место Паредеса. Манчини его очень хорошо знает и хочет, неважно, загорелый он или нет. Туре примут положительно в Петербурге. Многие клубы Англии хотели бы видеть его в своем составе. Но он легенда "Манчестер Сити" и не может перейти к конкурентам. Не знаю, насчет дальнейшей ситуации в Англии, но в чемпионате России он будет лучшим. В РФПЛ никогда не было футболиста, который выигрывал все что можно, кроме чемпионата мира.

Был Роберто Карлос, но он толком не играл. Самуэль Это’О в Англии ничего не выиграл, его Моуринью выгнал. Яя Туре выигрывал чемпионат Англии и Испании – это две топовые лиги Европы. У нас есть предложения. Не такие хорошие, как у Паредеса, но все итальянские клубы - учитывая, что я с ними общаюсь - хотели бы видеть его у себя. Но для участия в Лиге Чемпионов в следующем сезоне "Зениту" следовало бы усилить состав", – приводят слова Селюка российские СМИ.

В этом сезоне 34-летний Туре провел за "Манчестер Сити" 11 матчей и отдал 1 голевой пас. Его контракт с клубом истекает летом.

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