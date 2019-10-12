Селюк: "Все разговоры о величии Карреры - пустая болтовня"

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Селюк: "Все разговоры о величии Карреры - пустая болтовня"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, почему бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера после ухода из московского клуба так и не нашёл себе новую работу.

"Вот все кричат, какой великий тренер был Каррера, а где он после "Спартака" работал? Даже Антонио Конте, у которого итальянец работал помощником, не позвал его с собой в "Интер". Почему? Потому что все разговоры о величии Карреры - пустая болтовня.

Про таких я говорю: они из семьи Пустошвили, много болтают, но мало умеют. Чемпионат России Каррера выиграл, потому что обстоятельства так сложились. Тогда не "Спартак" победил, а все остальные проиграли. Такое редко, но бывает. К тренерской работе это отношения не имеет", - сказал Селюк.

Каррера возглавлял "красно-белых" с августа 2016 по октябрь 2018 года и выиграл с командой 2 трофея.

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