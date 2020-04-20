Селюк высказался о работе Цорна на посту генерального директора "Спартака"

Теги спартак москватомас цорн

Селюк высказался о работе Цорна на посту генерального директора "Спартака"

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что думает о результатах работы Томаса Цорна на посту генерального директора "Спартака".

"Цорн только что пришёл. Пришёл в клуб Доменико Тедеско - это уже хорошо. Не знаю, заслуга ли это Цорна. В Англию приходят разные тренерские школы, много иностранцев. Россия же закрылась, любого иностранца прессуют со всех сторон.

Уверен, если бы не карантин, "Спартак" бы вошёл в шестёрку и играл бы в еврокубках", - сказал Селюк.

"Спартак" после 22 туров РПЛ занимает 8 место в турнирной таблице.

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