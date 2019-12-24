Селюк высказался о реальной стоимости Алексея Миранчука

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость об интересе "Манчестер Юнайтед" к полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку.

По данным TuttoMercatoWeb, "красные дьяволы" готовы купить россиянина за 40 миллионов евро.

"Инсайды такого рода - чушь собачья. Эти вбросы очень влияют на непрофессиональных людей из руководства или окружения клубов. Если кто-то даст за него 10 миллионов - счастье. Читал дичь про интерес "МЮ". Англия не его чемпионат. Ему нужно ехать в Испанию. В других лигах карьера Алексея пройдёт очень грустно. Миранчук - неплохой футболист и в Ла Лиге заиграл бы. Но его цена - 7 или 10 миллионов, ни о каких 20 речи быть не может. Эта ересь отрицательно влияет и на самих футболистов, и на отношения с партнёрами", - сказал Селюк.

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