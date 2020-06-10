Селюк высказался о смертельной аварии с участием известного актера Ефремова

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что думает об инциденте с актером и болельщиком "Спартака" Михаилом Ефремовым, который стал участником ДТП.

"Что случилась беда - это понятно, что Ефремов виноват - тоже. Безусловно, он должен понести наказание. И наказание не должно быть условным. Должен быть срок. Но начало срока он должен провести в клинике для лечения алкогольной и наркотической зависимости.

Также хочу сказать следующее: глядя на эту аварию, возникает много вопросов к российскому автопрому. Мы видим, что в машине Ефремова есть подушка безопасности, и с ним ничего не произошло, ни единой царапины, несмотря на то состояние, в котором он был. И в то же время видим, что случилось с водителем машины российского автопрома…

К этому надо отнестись более внимательно. Западные компании отзывают целые партии, теряя миллиарды, чтобы устранить какие-то неисправности. Машины без подушки безопасности вообще не имеют права ездить по Москве", - цитирует Селюка Sport24.

Напомним, инцидент произошел вчера, 8 июня. Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона серьезно пострадал в аварии и через несколько часов умер от травм в больнице. Ефремову грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Ранее таганский суд огласил предварительный приговор по делу Ефремова, который устроил смертельное ДТП.

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