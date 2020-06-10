Селюк высказался о смертельной аварии с участием известного актера Ефремова

Теги дмитрий селюкспартак москва

Селюк высказался о смертельной аварии с участием известного актера Ефремова

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что думает об инциденте с актером и болельщиком "Спартака" Михаилом Ефремовым, который стал участником ДТП.

"Что случилась беда - это понятно, что Ефремов виноват - тоже. Безусловно, он должен понести наказание. И наказание не должно быть условным. Должен быть срок. Но начало срока он должен провести в клинике для лечения алкогольной и наркотической зависимости.

Также хочу сказать следующее: глядя на эту аварию, возникает много вопросов к российскому автопрому. Мы видим, что в машине Ефремова есть подушка безопасности, и с ним ничего не произошло, ни единой царапины, несмотря на то состояние, в котором он был. И в то же время видим, что случилось с водителем машины российского автопрома…

К этому надо отнестись более внимательно. Западные компании отзывают целые партии, теряя миллиарды, чтобы устранить какие-то неисправности. Машины без подушки безопасности вообще не имеют права ездить по Москве", - цитирует Селюка Sport24.

Напомним, инцидент произошел вчера, 8 июня. Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона серьезно пострадал в аварии и через несколько часов умер от травм в больнице. Ефремову грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Ранее таганский суд огласил предварительный приговор по делу Ефремова, который устроил смертельное ДТП.

Не пропустите: Появилось видео, как актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гендиректор "Зенита" высказался по поводу ситуации с контрактом Юрия Жиркова

Гендиректор "Зенита" высказался по поводу ситуации с контрактом Юрия Жиркова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов