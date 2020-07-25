Селюк высказался о тренировках Яя Туре с клубом из четвёртого английского дивизиона
Дмитрий Селюк, бывший агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, объяснил, как столь именитый футболист оказался в "Лейтон Ориент" из четвёртого английского дивизиона, где поддерживает физическую форму.
"Глядя на то, что Яя поддерживает форму в клубе низшего английского дивизиона и всё ещё хочет продолжить карьеру, мне становится грустно. Дегенерат, который называется его агентом, задурил голову Туре. Мы с Яя разошлись во мнениях. Я привык работать так, что не футболист говорит мне, что делать, а я говорю футболисту, что делать. И я делаю из футболиста реального квалифицированного футболиста. После "Олимпиакоса" я ему сказал, что надо заканчивать и переходить на тренерскую работу.
Яя был бы талантливым тренером, и он мог бы тренировать на высоком уровне, но он на меня из-за этого обиделся. Потому что есть такие дебилы, как его агент, который ему в уши льёт, что в 37 лет карьера только начинается. Мне грустно, что Яя ведётся. Я понимаю Яя, потому что я его знаю как своего ребёнка. Конечно, ему хочется играть, он чувствует силы ещё выступать, но нужно уметь уходить из футбола вовремя. Это вот то, что я ему сказал, но он захотел ещё немного поиграть во второй лиге Китая, а сейчас тренируется с командой из второй лиги Англии. Он этим свою блистательную карьеру только принижает.
Яя должен услышать меня, остановиться и начать учиться на тренера. И вот тогда его карьера перезапустится, и всё будет нормально. В любом случае я желаю ему добра. Это наш конфликт, который называется "отцы и дети". Он как нашкодивший ребенок, который хочет мне что-то доказать, но, к сожалению, он ничего не докажет перед моим опытом. Я считаю, что я прав в том, что ему нужно идти учиться на тренера. Эти шоу в разных клубах из низших дивизионов, где он поддерживает свою форму, его совсем не красят, и мне грустно от этого", - сказал Селюк.
Сейчас Туре является свободным агентом. Его последнее место работы - китайский "Циндао Хайню". В мае хавбеку исполнилось 37 лет.
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