Селюк высказался о зарплате, которую "Локомотив" предлагает Николичу

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Селюк высказался о зарплате, которую "Локомотив" предлагает Николичу

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможной зарплате Марко Николича, если тот возглавит "Локомотив".

"Видел в СМИ, что Николичу предлагают зарплату, которая якобы в два раза меньше, чем у Сёмина. Это ложь! Сёмин зарабатывает меньше, чем предлагают Николичу", - заявил Селюк.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" готов платить Николичу 1,5 миллиона евро в год.

Напомним, что контракт Сёмина с московским клубом истекает предстоящим летом.

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