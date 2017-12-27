Селюк: "Затраченные "Зенитом" средства и футболисты не совсем соответствуют соотношению "цена-качество"

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что "Зенит" не слишком грамотно провел трансферную политику летом.

"Затраченные средства и футболисты, мягко выражаясь, не совсем соответствуют соотношению "цена-качество". Кто-то говорит, что это "сборники", но я знаю, как продаются игроки. Если надо продать, то их и в сборную пригласят, и на несколько раз. В Латинской Америке существует специальная программа. К сожалению, в России такой нет.

От Леандро Паредеса столько было ожиданий! Столько Фурсенко говорил о том, что это звезда, 23 миллиона потрачено… За эти деньги можно привести гораздо более серьёзного игрока. Паредес играл в средних клубах Италии. Если бы он реально на что-то претендовал или раскрылся там, то он бы даже не оказался в "Зените". Кто оказывается в России? Луис Адриано, в Италии самый ужасный трансфер, или Паредес. А в нашей стране начинают приводить в порядок одного, второго, на которых там уже плюнули. В "Зените" мне нравится Далер Кузяев. Видна его самоотдача. Безусловно, у него есть не самые выразительные игры, но Далер подстраивается. Он хороший футболист.

Мутко говорит, что не переживает за крупные клубы, потому что они приводят хороших игроков, а маленькие – плохих. Я вижу здесь ошибку. В России только процентов десять участников процесса понимает футбол с точки зрения заработков. Мутко, РФС, спортивные директоры и президенты больших клубов должны ратовать за то, чтобы выстроить другую систему. В которой небольшой клуб, такой как "Амкар" или "Тосно", будет приглашать молодых, талантливых, ярких футболистов, давать им практику, раскручивать и затем продавать в клубы большой пятёрки в России как минимум. Тот же "Зенит" не за 20 миллионов Паредеса будет покупать, а за три условного словака из "Амкара". У небольшого клуба будет пополняться казна, а игроки получатся адаптированными к российскому чемпионату", - приводят слова Селюка российские СМИ.

Напомним, что прошлым летом "Зенит" приобрел Леандро Паредеса, Эмануэля Мамману, Себастьяна Дриусси, Эмилиано Ригони, Матиаса Краневиттера, Миху Мевлю, Далера Кузяева, Дениса Терентьева, Александра Ерохина, Кристиана Нобоа и Дмитрия Полоза. Трансферная кампания обошлась петербургскому клубу в 85 миллионов евро.

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