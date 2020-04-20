Селюк заявил, что Смолов испортил репутацию россиян в Испании

Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире "Чемпионата" в инстаграме рассказал, что думает о решении форварда "Сельты" Федора Смолова вернуться в Россию во время пандемии коронавируса.

"Я не бью по Смолову. Но он в тот момент, когда всех посадили на домашний арест, улетел в Москву. Он известный человек, есть мальчишки, которые берут с него пример. А Смолов показывает, что ему наплевать. Он взял и улетел.

"Сельта" со следующей недели начнёт тренироваться, ему придётся лететь обратно и снова сидеть две недели на карантине? Сейчас тот моменты, когда звёзды должны показывать своим примером, призывать всех сидеть дома.

Федя подпортил репутацию российских футболистов в Испании и "Сельте", - сказал Селюк.

Напомним, "Сельта" в январе арендовала Смолова до конца сезона. В активе игрока 6 матчей и 1 забитый гол.

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