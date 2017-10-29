Селюк: "Зенит" – это просто позор. Обдриуссились по полной"

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Селюк: "Зенит" – это просто позор. Обдриуссились по полной"
Известный агент Дмитрий Селюк подверг критике "Зенит" после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России.

"Обдриуссились по полной. Юрий Семин – молодец. "Зенит" – это просто позор. Столько затрат и никого не выделить", – приводят слова Селюка российские СМИ.

Стоит отметить, что "Зенит" не может забить в Премьер-лиге уже на протяжении трех матчей подряд.

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