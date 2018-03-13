Селюк: "Зенит" отказал Манчини в подписании Яя Туре"

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал о несостоявшемся трансфере полузащитника английского "Манчестер Сити" Яя Туре в питерский "Зенит".

"Роберто Манчини хотел пригласить в "Зенит" Яя Туре. Но в клубе не дали. Видимо, посчитали, что Нобоа лучше... Такой игрок, как он, выкладывал бы передачи Кокорину, Дриусси, Заболотному и остальным так, что они бы забили намного больше. И капитализация команды увеличилась бы...

Туре - футболист высочайшего калибра, который выиграл в своей жизни все, что только возможно. Можно спросить у того же Ивановича, играл ли в России футболист подобного уровня. Таких мастеров здесь никогда не было, нет и вряд ли будут", - цитирует Селюка Советский спорт.

Напомним, "Зенит" прокомментировал конфликт болельщиков с Манчини. | soccernews.ru