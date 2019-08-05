Селюк: "Зенит" вляпался, заплатив столько денег за Малкома"
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о переходе в "Зенит" бразильского вингера Малкома.
Напомним, что питерский клуб заплатил за 22-летнего футболиста 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
Звёздный новичок уже успел дебютировать за "сине-бело-голубых", после чего вокруг его персоны разгорелся скандал. Отдельные СМИ стали утверждать, что фанаты из Санкт-Петербурга не хотят видеть игрока в своей команде из-за его цвета кожи.
"Думаю, это очередная выдумка из СМИ. Дело не в цвете кожи, просто фанаты ожидали более яркой игры от Малкома, учитывая тот факт, что заплачено 40 миллионов евро. Конечно, будет большое давление. А Барриос? Не темнокожий? С Барриосом всё нормально, а с Малкомом нет? Дело не в этом. Возможно, "Зенит" вляпался, заплатив столько денег. Понятно, что из "Барселоны" пришёл, но каталонцы и сами в своё время вляпались. Всегда, когда покупается игрок за большие деньги, есть большие ожидания", - сказал Селюк.
Не пропустите: "Зенит" опубликовал официальное заявление касательно слухов о конфликте Малкома с болельщиками. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" теряет Месси
-
Жеребьёвка квалификации ЛЧ: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбулом" или "Олимпиакосом" и другие пары
-
"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Реала" по Погба
-
"Зенит" опроверг информацию о конфликте между Малкомом и болельщиками
-
Официально: Дида вернулся в "Милан"
Лента новостей
-
Гус Тил: "Амбиции "Спартака" мне по душе"
-
ПСЖ хочет купить Дибалу
-
"Бавария" хочет купить младшего брата Лероя Сане
-
"Зенит" согласовал трансфер защитника "Уфы"
-
"Барселона" теряет Месси
-
Вице-президент "Монако" высказался о будущем Головина
-
Жеребьёвка квалификации ЛЧ: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбулом" или "Олимпиакосом" и другие пары
-
"Пострадала только пальма": Ибрагимович показал эффектный удар в прыжке
-
Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии
-
Акинфеев назвал фишку нынешнего ЦСКА
-
Трансфер Тила может обойтись "Спартаку" в 20 миллионов евро
-
Два итальянских клуба поборются за нападающего "Ростова"
-
Махрез пропустил матч с "Ливерпулем" по необычной причине
-
Селюк: "Зенит" вляпался, заплатив столько денег за Малкома"
-
Назаров посвятил стих дерби между "Спартаком" и "Динамо"
-
"Ливерпуль" определил двух кандидатов на замену Миньоле
-
"Интер" возобновил интерес к Лукаку
-
1
"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Реала" по Погба
-
"Зенит" опубликовал официальное заявление касательно слухов о конфликте Малкома с болельщиками
-
Болельщик "Спартака" Авен усомнился в тренерских навыках Карреры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Краснодар
|4
|7
|5
|Урал
|4
|7
|6
|Арсенал Тула
|4
|7
|7
|Локомотив Москва
|4
|7
|8
|Рубин
|4
|7
|9
|Динамо Москва
|4
|5
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Уфа
|4
|4
|12
|Тамбов
|4
|3
|13
|Ахмат
|3
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|3
|0