Селюк: "Зенит" вляпался, заплатив столько денег за Малкома"

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Селюк: "Зенит" вляпался, заплатив столько денег за Малкома"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о переходе в "Зенит" бразильского вингера Малкома.

Напомним, что питерский клуб заплатил за 22-летнего футболиста 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

Звёздный новичок уже успел дебютировать за "сине-бело-голубых", после чего вокруг его персоны разгорелся скандал. Отдельные СМИ стали утверждать, что фанаты из Санкт-Петербурга не хотят видеть игрока в своей команде из-за его цвета кожи.

"Думаю, это очередная выдумка из СМИ. Дело не в цвете кожи, просто фанаты ожидали более яркой игры от Малкома, учитывая тот факт, что заплачено 40 миллионов евро. Конечно, будет большое давление. А Барриос? Не темнокожий? С Барриосом всё нормально, а с Малкомом нет? Дело не в этом. Возможно, "Зенит" вляпался, заплатив столько денег. Понятно, что из "Барселоны" пришёл, но каталонцы и сами в своё время вляпались. Всегда, когда покупается игрок за большие деньги, есть большие ожидания", - сказал Селюк.

Не пропустите: "Зенит" опубликовал официальное заявление касательно слухов о конфликте Малкома с болельщиками. | http://soccernews.ru
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