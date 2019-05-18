Селюк: "Жалко Кокорина, но я верю, что он продолжит играть"

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Селюк: "Жалко Кокорина, но я верю, что он продолжит играть"

Агент Дмитрий Селюк рассказал, что форвард "Зенита" Александр Кокорин спокойно вернется к футболу и будет играть с большой охотой. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Ничего страшного с Кокориным за это время не случится. Наоборот, он будет голодный до игры. Вот Роман Еременко был длительное время дисквалифицирован, а сейчас нормально играет. Другое дело - на каком уровне продолжать играть. Кокорину 28 лет, он без проблем продолжит играть, учитывая, что сейчас тело отдохнуло от футбола. Сможет играть после того, как пройдет подготовительный период вместе с командой. Мне жалко Кокорина, жалко, что всё так получилось, но я верю, что он продолжит играть", - сказал Селюк.

Напомним, что по решению суда Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии, а Мамаев - 1 год и 5 месяцев.

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