Селюк жёстко раскритиковал руководство "Локомотива"

Теги локомотив москвадмитрий селюкюрий семин

Селюк жёстко раскритиковал руководство "Локомотива"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк обрушился с критикой на руководителей московского "Локомотива".

"Мещеряков [председатель совета директоров], который странным образом избежал уголовной ответственности при разграблении баскетбольного "Локо-Кубань", сейчас хочет грабить и ФК "Локомотив Москва". А Сёмин ему мешает. Удивляет Белозёров [глава "РЖД"], который себе в помощники выбрал вора и хапугу. Позор.

Как человек, который не может внятно ничего объяснить и дающий глупые интервью, может руководить информполитикой "РЖД"? Как необразованный, замешанный в разграблении баскетбольного клуба и ФК "Локомотив", может являться вице-президентом "РЖД"? Думаю, этим тоже должен заняться следком.

Мещеряков был под следствием по "Локомотив-Кубань", Геркус [бывший гендиректор клуба] под следствием по "Локомотив-Москва", Кикнадзе [действующий гендиректор клуба] должен быть под следствием по Самохвалову. Ну и компания рулит "Локомотивом"! Понятно, что Сёмин с орденом Александра Невского в эту компанию не вписывается", - написал Селюк в твиттере.

В прошлый четверг советом директоров "Локо" было принято решение не продлевать контракт с Сёминым и назначить вместо него Марко Николича.

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