Селюк жёстко высказался о возвращении Гончаренко в ЦСКА

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о решении руководства ЦСКА сохранить Виктора Гончаренко на посту главного тренера.

"Странно, почему человек, побывавший в другой стране, не сидит 14 дней на карантине. Надеюсь, он не заразит игроков ЦСКА коронавирусом. Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА впоследствии. Ощущение, что я попал на сайт безнадега.ру", - написал Селюк в твиттере.

Напомним, что Гончаренко чуть более недели назад подал в отставку и без её одобрения со стороны руководства ЦСКА уехал в Беларусь.

К дерби с "Динамо" армейцев готовил Сергей Овчинников, а с воскресенья к исполнению обязанностей вернулся сбежавший 42-летний наставник.

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