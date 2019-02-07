Семь европейских топ-клубов нацелились на "нового Роналду"

19-летний талантливый вингер "Бенфики" Жоау Фелиш привлек к себе внимание множества европейских топ-клубов.

Как сообащет ESPN, на игрока, которого успели прозвать "новым Криштиану Роналду", претендуют "Атлетико", дортмундская "Боруссия", "Барселона", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Реал" и "Ювентус".

Отмечается, что клаусула в контракте Фелиша составляет 120 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Фелиша 8 забитых мячей и 2 ассиста в 21 матче.

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