Семь европейских топ-клубов поспорят за Хакими

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

По информации Mundo Deportivo, в услугах марокканского фулбека заинтересованы сразу семь топ-клубов.

В первую очередь, это дортмундская "Боруссия", за которую Хакими с лета 2018 года выступает на правах аренды.

Также на 21-летнего футболиста претендуют "Ювентус", ПСЖ, "Бавария", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

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