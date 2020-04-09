Семь европейских топ-клубов поспорят за Хакими

Теги хакими ашрафреал мадридборуссия дортмундбавария мюнхенпсжювентусчелсиарсенал лондонтоттенхэмтрансферы

Семь европейских топ-клубов поспорят за Хакими

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

По информации Mundo Deportivo, в услугах марокканского фулбека заинтересованы сразу семь топ-клубов.

В первую очередь, это дортмундская "Боруссия", за которую Хакими с лета 2018 года выступает на правах аренды.

Также на 21-летнего футболиста претендуют "Ювентус", ПСЖ, "Бавария", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Не пропустите: Стало известно, сколько "Реал" сэкономит благодаря сокращению зарплат. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ростов" продлил контракты с двумя игроками

"Ростов" продлил контракты с двумя игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов