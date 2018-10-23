Семь фанатов ЦСКА госпитализированы из-за аварии в римском метро



Пресс-атташе посольства России в Риме Дмитрий Гурин заявил, что семь фанатов ЦСКА госпитализированы из-за аварии эскалатора в римском метро.

По его словам, пострадало около 30 человек, из которых семерых увезли на носилках в госпитали. Пятеро получили травмы средней тяжести, еще у 18 легкие повреждения.

Напомним, что инцидент произошел перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Рома" - ЦСКА.

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