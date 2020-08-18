Семь футболистов "Интера" включены в команду недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную по итогам полуфинальных матчей Лиги Европы.

В команду включены 7 футболистов "Интера", 3 игрока "Севильи" и 1 представитель "Манчестер Юнайтед".

Вратарь: Самир Ханданович ("Интер");

Защитники: Серхио Регилон ("Севилья"), Стефан де Врей ("Интер"), Данило Д’Амброзио ("Интер");

Полузащитники: Сусо ("Севилья"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Марцело Брозович ("Интер"), Николо Барелла ("Интер"), Хесус Навас ("Севилья");

Нападающие: Лаутаро Мартинес ("Интер"), Ромелу Лукаку ("Интер").

По итогам матчей 1/2 финала в Команду недели #ЛигаЕвропы попали сразу семь представителей "Интера" pic.twitter.com/OzK80fcLQd — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 18, 2020

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