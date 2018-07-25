Семь главных рекордов, установленных Роналду в "Реале"

После девяти сезонов, проведенных на "Сантьяго Бернабеу" Криштиану Роналду отправился покорять "Альянц Стэдиум". Но даже этого времени португальскому бомбардиру хватило, чтобы навсегда вписать свое имя в историю мадридского "Реала".

Представляем самые значимые личные достижения 33-летнего форварда, которые ему покорились в королевском клубе.

1. Лучший бомбардир в истории "Реала"

Благодаря невероятной результативности, которую Роналду демонстрировал каждый год на "Сантьяго Бернабеу", он всего за девять сезонов стал лучшим бомбардиром в истории "сливочных". В составе королевского клуба пятикратный обладатель "Золотого мяча" забил 451 мяч в 438 матчах, превзойдя достижение Рауля Гонсалеса (323 гола), Альфредо Ди Стефано (308), Карлоса Сантильяны (290), Ференца Пушкаша (242) и Уго Санчеса (208).

2. Лучший бомбардир в истории Лиги Чемпионов

В 153 матчах в рамках самого престижного европейского клубного турнира Криштиану забил 120 мячей. По этому показателю он значительно опережает своих конкурентов - Лионеля Месси (100 голов), Рауля Гонсалеса (71), Руда ван Нистелроя (60) и Андрея Шевченко (59).

3. Забивал минимум 50 голов в шести сезонах

Невероятную отметку в 50 забитых мячей за сезон Роналду преодолевал в 2010/2011 (53 гола), 2011/2012 (60), 2012/2013 (55), 2013/2014 (51), 2014/2015 (61), 2015/2016 (51) годах. И только в сезонах 2009/2010 (33 гола), 2016/2017 (42) и 2017/2018 (44) ему не покорилось это достижение. Для сравнения - его извечный конкурент Лионель Месси забивал минимум полсотни голов за один календарный футбольный год лишь пять раз.

4. Шесть раз становился лучшим бомбардиром сезона в Лиге Чемпионов

Являясь лучшим бомбардиром в истории Лиги Чемпионов, неудивительно, что Криштиану становился шесть раз лучшим снайпером турнира по итогам отдельно взятого сезона - 2012/2013 (12 голов), 2013/2014 (17), 2014/2015 (10), 2015/2016 (16), 2016/2017 (12), 2017/2018 (15).

5. Стал единственным игроком, забивавшим во всех матчах группового этапа отдельно взятого сезона

Криштиану стал первым игроком, и пока единственным, которому удавалось забивать в каждом из матчей группового этапа. Это достижение покорилось португальцу в прошлом сезоне когда он в шести играх с кипрским АПОЭЛом, дортмундской "Боруссией" и лондонским "Тоттенхэмом" отметился результативными ударами девять раз.

6. Стал игроком с самой длинной результативной серией в матчах Лиги Чемпионов

Свою результативную серию на групповом этапе в прошлом сезоне Роналду продлил и в играх 1/8 финала ЛЧ против ПСЖ, и в поединках 1/4 финала против туринского "Ювентуса". Остановить 33-летнего бомбардира удалось лишь в полуфинале мюнхенской "Баварии". Учитывая же финальную встречу сезона 2016/2017, в которой португалец отметился дублем в воротах той же таки "старой синьоры", он забивал голы на протяжении 11-ти матчей в рамках Лиги Чемпионов подряд.

7. Лидер по количеству сделанных хет-триков в рамках Лиги Чемпионов

Наряду с Лионелем Месси Криштиану является лидером по количеству сделанных хет-триков в ЛЧ. В рамках турнира португалец и аргентинец забивали по три мяча семь раз. Их ближайшие преследователи в лице Марио Гомеса, Филиппо Индзаги и Луиса Адриано имеют в своем активе только по три хет-трика в ЛЧ.

Напомним, исследование показало, что у Роналду - тело 20-летнего футболиста. | soccernews.ru