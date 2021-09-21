Семь голов: "Брентфорд" уничтожил клуб 4-го дивизиона в Кубке Лиги

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Семь голов: "Брентфорд" уничтожил клуб 4-го дивизиона в Кубке Лиги

Фото: инстаграм "Брентфорда"/Автор неизвестен

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Брентфорд" разгромил клуб 4-го дивизиона "Олдхэм" со счетом 7:0.

Победу "пчелам" принесли покер Маркуса Форсса, дубль Йоана Виссы и автогол Рафаэля Диарра.

"Брентфорд" – "Олдхэм" - 7:0 (5:0)
Голы: Форсс, 3 (с пенальти) - 1:0, Форсс, 16 - 2:0, Висса, 38 - 3:0, Диарра, 43 (автогол) - 4:0, Форсс, 44 - 5:0, Форсс, 60 - 6:0, Висса, 87 - 7:0

"Брентфорд": Альваро Фернандес, Йоргенсен, Томпсон, Роэрслев (Бидструп, 71), Гуд, Йенсен, Фосу (Стивенс, 71), Висса, Оньека (Пирт-Харрис, 71), Годдос, Форсс.

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