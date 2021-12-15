Семь голов: "Манчестер Сити" уничтожил "Лидс" в АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Лидс" со счетом 7:0.

Победу "горожанам" принесли дубль Кевина де Брюйне, а также голы Филипа Фодена, Джека Грилиша, Рияда Мареза, Джона Стоунза и Натана Аке.

"Манчестер Сити", набрав 41 очко, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 16 очками опустился на 16-ю позицию.

"Манчестер Сити" – "Лидс" - 7:0 (3:0)

Голы: Фоден, 8 - 1:0, Грилиш, 13 - 2:0, де Брюйне, 32 - 3:0, Марез, 49 - 4:0, де Брюйне, 62 - 5:0, Стоунз, 74 - 6:0, Аке, 78 - 7:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Рубен Диаш (Аке, 65), Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва (Гюндоган, 46), Родри (Фернандиньо, 56), Грилиш, Фоден, Марез.

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте, Фирпо (Драме, 73), Даллас, Форшоу, Харрисон, Шеклтон (Клих, 38), Джеймс (Гелхардт, 46), Робертс, Рафинья.

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